Nível do rio Acre, na capital, sobe dez centímetros em 24 horas

Da redação ac24horas - 24/01/2017 09:04:45

O nível do rio Acre, em Rio Branco, subiu dez centímetros nas últimas 24 horas. A subida no nível do rio foi a mais rápida dos últimos dias nesse período chuvoso.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o nível do manancial ontem (23) estava em 9,08 e nesta terça-feira (24) registrou 9,18m. A previsão é que o volume das águas continue oscilando.

Uma enchente, de acordo com o já anunciado pela Defesa Civil, ainda não é descartada. A cota de alerta é de 13,50m. A cota de transbordamento é 14m.

Ano passado, o rio Acre apresentou a menor cota dos últimos 40 anos, chegando a 1,32m.