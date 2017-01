Marcus anuncia retomada de obras na capital

Da redação ac24horas - 24/01/2017 16:05:12

A obra da quadra poliesportiva do Residencial Jequitibá foi retomada e a previsão é de que o equipamento esportivo seja concluído em 60 dias. O prefeito Marcus Viana esteve no local nesta terça-feira, 24, avaliando o trabalho já executado e planejando os próximos passos.

“Com a troca do ministro, tivemos problema de liberação de recursos. Agora em dezembro conseguimos uma parte do dinheiro e estamos retomando as obras. Esta aqui está bem adiantada e as demais as obras recomeçam em fevereiro e março”, disse o prefeito que já inaugurou 28 academias da comunidade ao ar livre, 8 quadras poliesportivas e 8 de grama sintética, além da Arena Race de Esportes Radicais e o Complexo Poliesportivo do Conjunto Universitário.

A quadra poderá ser utilizada para a prática de futebol de salão, handebol, vôlei e basquete.

De acordo com o Plano de Governo para os próximo quatro anos, o objetivo é ampliar ainda mais a quantidade de locais para a prática de esporte e lazer e incentivar as diversas modalidades como as artes marciais.