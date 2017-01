Gosto não se discute: abra o olho, Vagner

Luis Carlos Moreira Jorge - 24/01/2017 06:15:37

Costumo sempre, na política, discordar de opiniões, mas também aprendi sempre respeitar o que não concordo. O ex-prefeito Vagner Sales (PMDB), que acaba de ter a sua candidatura a senador lançada pela filha e deputada federal Jéssica Sales (PMDB), terá ainda a mulher Antonia Sales (PMDB) como candidata a deputada estadual. Não discuto o direito das três candidaturas. Mas se ter marido, mulher e filha disputando na mesma eleição mandatos soará como antipático. Repito. Os próprios aliados, que disputarão as duas vagas para o Senado, serão os primeiros a explorar negativamente está situação. O Vagner Sales me disse que não abre mão das candidaturas da mulher e da filha e que disputará o Senado com as duas. Não vê prejuízo. Discordo no todo do Vagner (foto), no curso da campanha o fato vai virar uma bandeira negativa, a ser explorada. Se ele conseguirá convencer o eleitor que isso é normal; tudo bem, mas tenho minhas dúvidas. O Vagner tem de entender que só o Juruá não elege um senador. E quando alguém é candidato ao Senado ou Governo vira uma grande vidraça.

Uma disputa encrencada

A oposição continua longe da unidade. Avalio que ter duas candidaturas a senador pela oposição, em 2018, é uma utopia. Os fatos mostram. Após visitar o Juruá, o deputado federal Major Rocha (PMDB) postou que está dando passos largos para sua candidatura ao Senado.

Manifestação pessoal

Nas conversas que tive com o ex-deputado federal Márcio Bittar (PSDB), ele foi textual de que, a sua meta é a disputa do Senado. Como sabe que terá dificuldades no PSDB, colocou a mulher Márcia Bittar (PSDB) na presidência do SOLIDARIEDADE, o que lhe garante ter uma legenda.

Não fica só nestes três nomes

Mas não pense que a oposição está contente com Vagner Sales (PMDB), Major Rocha (PSDB) e Márcio Bittar (PSDB) como candidatos ao Senado. O senador Sérgio Petecão (PSD) não vai abrir mão de disputar a reeleição. O Tião Bocalon (DEM) também anunciou a sua candidatura.

Não é preciso ser expert em política

Com cinco candidatos ao Senado não é difícil de avaliar que, a FPA com o Jorge Viana e outro candidato poderá acabar ficando com as duas vagas, se a oposição lançar três candidatos a senador ou mais. A oposição leva peia toda eleição e não consegue aprender a lição?.

Desculpa de amarelo

Tenho ouvido de alguns vereadores que o reajuste no preço das passagens de ônibus é de alçada do Conselho Tarifário. Desculpa de amarelo. É argumento de quem quer ficar em cima do muro. Os vereadores foram eleitos para ficar ao lado da população e não dos empresários.

Linha divisória

A questão do pedido de aumento do preço das passagens de ônibus pelos empresários da capital será o primeiro divisor de águas para saber quais vereadores cumprirão um mandato popular e quais vão dedicar os seus mandatos a incensar o prefeito Marcus Alexandre (PT).

É meter a mão no bolso

Colocar o preço das passagens em 4 reais é meter a mão no bolso de quem usa o transporte coletivo. Não há outra interpretação, na séria crise econômica e de desemprego pela qual passa a capital. Qualquer reação dura que vier se o aumento for confirmado se justificará.

Para as barras da justiça

O desfecho sobre o reajuste das tarifas de ônibus vai terminar na justiça. O vereador Roberto Duarte (PMDB) e o REDE, através dos seus dirigentes, prometeram também recorrer aos tribunais. É o caminho, não esperem que o Conselho Tarifário barre o pedido de aumento.

Questionamento a ser feito

Para ganharem a isenção fiscal da PMRB, as empresas de transporte coletivo se comprometeram a renovar as suas frotas. Renovaram no percentual acordado no contrato com a PMRB? É o primeiro ponto a investigar. Se não renovaram não podem pedir aumento de nada. Não se pode simplesmente se analisar as planilhas e deixar de investigar este ponto.

Cumprindo a obrigação

Vejo com ironia prefeitos darem como uma grande conquista pagarem o mês de janeiros dos servidores municipais e em cima disso fazer um carnaval. Só cumprem as suas obrigações.

Beneficiando a educação

Um projeto elogiável do deputado Daniel Zen (PT), é o da Lei 3.129, que cria bolsas educacionais e, sancionado pelo governador. Consiste em um importante auxílio aos educadores e alunos, especialmente, para aqueles em processo de alfabetização através do “Quero Ler”. O Zen tem aliado uma forte ação na tribuna à apresentação de bons projetos.

Lista fajuta

A lista com nomes de políticos supostamente arrolados na LAVA JATO, que circula na rede social é fajuta. A delação da Odebrecht ainda não foi nem homologada pelo STF.

Tem que comanda

O grande diferencial da FPA para a oposição não é a qualidade de nomes. Mas a diferenciação é num ponto básico e importante em política: na FPA tem quem comanda e organiza uma campanha. Na oposição todos querem comandar e só comandam os seus próprios umbigos.

Um exemplo da falta de comando

A escolha de candidatos para as duas vagas para o Senado, em 2018, é um exemplo. A FPA tem apenas o nome do senador Jorge Viana (PT). A oposição tem cinco candidaturas postas. Na política, quando cada um só pensa em tirar vantagem pessoal, a coisa não dá certo no macro.

Golpe do autoritarismo

Não sei em que pé está o projeto do senador Sérgio Petecão (PSD) que acaba com a obrigatoriedade da filiação num sindicato, mas merece ser aprovado. Sindicato em sua maioria virou negócio e obrigar a filiação é uma imposição descabida e fere a livre escolha do cidadão.

Placar macabro

O mês não fechou e já são 40 as pessoas executadas em todo Estado. O Iraque é aqui!

Mas não era um “golpista”?

O PT e o PCdoB estão apoiando a reeleição do deputado federal Rodrigo Maia (DEM) para a presidência da Câmara Federal. Égua! Até bem pouco não era chamado de “golpista” pelos partidos chamados de esquerda? Esquerda é um cacete! Está tudo dentro do mesmo bornal.

Livro de humor?

A deputada Eliane Sinhasique (PMDB) está anunciando um livro de sua autoria, que ensina como ganhar eleição sem comprar votos. Que mal lhe pergunte, Pequena: é um livro de humor? Com este tema só pode ser uma obra humorística, não existe alternativa, né?

Cortando o barato

Com o lançamento de sua candidatura a senador pela filha e deputada federal Jéssica Sales (PMDB), o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales (PMDB), dá um breque no deputado federal Flaviano Melo (PMDB), que se apresenta como um candidato “Plano B” ao Senado.

Aulas na oposição

O advogado Edinei Muniz está dando aulas na oposição de como se busca flancos jurídicos nos adversários que estão no poder. Se esse Edinei tivesse um mandato, iria causar um estrago sem tamanho na direção da FPA! Não fica no blá-blá-blá, só faz denúncias com as provas.

Chute no PT

A publicitária Charlene Lima deu mesmo um chute no PT e na FPA. Virou presença constante nas reuniões realizadas pelos dirigentes da oposição nos municípios do interior. E com um discurso crítico aos que estão no poder. Não será surpresa se ela filiar-se ao PP.

Briga continua

Na última visita do deputado federal Major Rocha (PSDB) e do seu escudeiro deputado Luiz Gonzaga (PSDB) a Cruzeiro do Sul, a dupla entupiu a rede social com críticas à gestão do ex-prefeito Vagner Sales (PMDB), o que prova que a guerra entre eles continua ferina. Podem aguardar novos rounds.