Gladson Cameli anuncia ampliação da rota da Gol entre Brasília/Rio Branco/Cruzeiro e agora Manaus

Da redação ac24horas - 24/01/2017 18:00:44

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes atendeu solicitação do senador Gladson Cameli (PP-AC) e anunciou que irá ampliar a rota Brasília/Rio Branco/Cruzeiro do Sul chegando até Manaus.

“Estamos conversando com a Gol há bastante tempo, e agora acredito que o Acre será beneficiado novamente com uma nova rota. Nosso empenho e comprometimento gerou resultados e conseguimos que a companhia aprovasse essa solicitação que vai ajudar bastante a vida de nosso povo. Que hoje, inclusive, é bastante difícil”, destacou.

Quem queria ir para Manaus, precisava pegar um voo para Brasília, para depois chegar na capital do Amazonas. Os novos voos da GOL serão operados três vezes por semana (segunda, quarta e sábado). Agora, o último passo é a autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). O senador informou que na semana que vem, quando chegar em Brasília terá audiência com a Anac.”A agência precisa autorizar o mais rápido essa nova rota que é importantíssima para nossa gente. Na audiência, também iriei solicitar o ILS para a pista de Cruzeiro do Sul: um Sistema de Pouso que auxilia o piloto no pouso sob condições de teto e visibilidade restritas, cujos parâmetros são previamente definidos pela categoria do ILS.

REDUÇÃO ICMS

O senador Gladson Cameli é signatário do Projeto de Resolução do Senado (PRS) 55/2015, de iniciativa do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que unifica e limita a alíquota de ICMS que incide sobre o combustível de aviação em 12% para todo o País. “Esse projeto é muito importante para a região Norte, onde o transporte aéreo é necessidade. O Acre, por exemplo, cobra a maior alíquota, 25%. A mudança da alíquota para 12% vai contribuir bastante para diminuir o valor altíssimo que pagamos nas passagens áreas”, observou Gladsovn.