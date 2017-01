Diretoria do Rio Branco demite treinador antes da estreia do time

Jairo Barbosa - 24/01/2017 21:45:31

Um comunicado na página oficial do Rio Branco FC na internet, informa o desligamento do treinador da equipe profissional, Célio Ivan, contratado há menos de um mês para comandar o time na temporada. Diz o comunicado, que o desligamento foi amigável e que ainda esta semana, o clube vai explicar publicamente porque o treinador foi demitido.

Com passagem pelo futebol acreano, onde treinou o Plácido de Castro em 2014, Célio Ivan era a aposta da diretoria para levar o time ao título estadual desse ano.

Ele sequer chegou a comandar um coletivo com a equipe. Ainda de acordo com o comunicado, o clube já está negociando com outros nomes.