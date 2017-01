Chuvas na região ameaçam novo transbordamento do Rio Juruá

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 24/01/2017 21:48:57 Corresponde no Vale do Juruá

As chuvas nas cabeceiras do Rio Juruá tendem a aumentar o nível do manancial, que nesta terça-feira, 24, está em 12,89 metros, informou o Corpo de Bombeiros de Cruzeiro do Sul. A maior marca deste ano foi de 13,18 metros. E a maior cheia na região se deu em 1995, com o nível do rio chegando a 14,18m.

Quatro famílias estão desabrigadas, de acordo com o capitão Rômulo Barros, do Corpo de Bombeiros. No total, 22 pessoas foram incluídas no chamado aluguel social, em virtude da cheia da semana passada.

A cota de alerta do Rio Juruá 11,80 metros. E a de transbordamento, de 13m.