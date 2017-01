Bandidos invadem comércio e fazem funcionários reféns, no interior do Acre; confira o vídeo da ação

Da redação ac24horas - 24/01/2017 08:59:04

Um comércio foi invadido por dois bandidos na noite desta segunda-feira (24), em Sena Madureira. Toda a ação foi registra por câmeras de segurança do local.

No vídeo mostra quando chegam dois homens encapuzados e anunciam o assalto. Os dois usam armas e levam todo o dinheiro do caixa do estabelecimento. Os funcionários são obrigados e deitar no chão com a cabeça baixa.

Semana passada, uma assalto a mão armada também ocorreu em uma agência dos Correis de Sena Madureira.

Policiais militares foram acionados para registrar o boletim de ocorrências e estão em buscas dos criminosos.