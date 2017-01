Amado Batista canta seus sucessos no Bar do Vaz, no ac24horas

Da redação ac24horas - 24/01/2017 19:07:48

Tarde animada com o cantor Amado Batista no Bar do Vaz, no ac24horas, nesta terça-feira, 24. Com mais de 40 anos de carreira, Amado cantou seus principais sucessos ao vivo e foi entrevistado pelos jornalistas Roberto Vaz e Luciano Tavares.