​Passageiros fazem protesto contra aumento da passagem de ônibus

Da redação ac24horas - 24/01/2017 10:10:53

A possibilidade do reajuste na passagem de ônibus em Rio Branco tem feito usuários do transporte promoverem manifestação. Nesta terça-feira (24), por exemplo, usuários do transporte coletivo interditaram o Terminal do Adalberto Sena, localizado no bairro de mesmo nome.

O manifesto deixou as ruas fechadas por ao menos 30 minutos. A previsão é que a passagem passe de R$ 3 para R$ 4.A Polícia Militar e a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) estiveram no local acompanhando o movimento.

Representantes da RBTrans informaram que as reclamações dos usuários estão sendo atendidas em relação a demora dos coletivos nas paradas e veículos com melhores condições e que o reajuste é uma questão contratual.