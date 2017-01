Sportv erra e coloca RBFC em amistoso com o Botafogo (RJ)

Jairo Barbosa - 23/01/2017 11:13:49

Um erro de caracteres (letras usadas na TV para identificação), colocou o Rio Branco do Acre frente a frente com o Botafogo (RJ), neste final de semana.

Durante a transmissão do amistoso disputado em Cariacica (ES), a equipe do SPORTV trocou o estado de origem do Rio Branco capixaba usando o escudo e as iniciais do Acre para identificar o time do Espirito Santo que no domingo enfrentou o Botafogo em amistoso vencido por 4 x 0 pelo time carioca.

Durante a transmissão, o time capixaba foi identificado com o escudo e o as iniciais do estado do Acre.

A gafe viralizou nas redes sociais e os torcedores do “Mais Querido”, aproveitaram para tirar sarro do erro cometido pela equipe esportiva do canal SPORTV.

“Quer dizer que o Rio Branco está fazendo pré temporada no Espirito Santo?”, perguntou o leitor Jhonatas Matos, ironizando o erro na transmissão.

Outros internautas disseram que o time do Acre investiu pesado e foi jogar fora de casa contra o Alvinegro carioca.

Brincadeiras á parte, o Rio Branco FC do Acre está em plena preparação de olho na Copa do Brasil e no campeonato estadual, que começa dia 19 de fevereiro;