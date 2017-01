BR que liga o Acre ao Amazonas tem trechos intrafegáveis

Jairo Barbosa - 23/01/2017 16:08:21

Dos 208 km da rodovia BR 317, entre Rio Branco (AC) e Boca do Acre (AM), dois trechos estão em condições praticamente intrafegáveis.

Castigada pelas constantes chuvas e o intenso tráfego de carretas que transportam pesadas cargas, a 317 pode ter o fluxo de veículos suspenso nas próximas semanas.

Esta previsão é feita pelos taxistas da cidade amazonense que diariamente enfrentam os dois trechos que estão em situação crítica.

O primeiro deles está no km 109, exatamente 9 km após a divisa do Acre com o Amazonas. Até o limite entre os dois estados a pista é pavimentada e bem sinalizada.

“Na parte do Acre á rodovia é ótima, mas quando a gente entre no trecho do Amazonas é quem vem o drama”, reclama o taxista Francisco Dias, que as vezes chega enfrentar os 208 km duas vezes por dia.

Nesta segunda feira (23), a reportagem do ac24horas percorreu a estrada onde estão os trechos citados pelos taxistas.

No primeiro deles, uma caminhonete ficou atravessada enquanto o motorista tentava manter o veículo no curso da rodovia. Com muita dificuldade, ele conseguiu vencer a lama e seguiu caminho.

No outro, uma carreta ocupava a parte trafegável da estrada obrigando os carros pequenos a recuarem.

A 317 na área dos dois estados é de responsabilidade do DNIT. A reportagem fez contato com a assessoria de imprensa do órgão que fica em Porto Velho, mas até o fechamento não recebeu resposta.