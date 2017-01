Mâncio Lima registrou mais de 600 casos de malária em 20 dias

Da redação ac24horas - 23/01/2017 21:05:55

Janeiro ainda não acabou, mas os dados da Secretaria de Saúde de Mâncio Lima, no interior do Acre, mostra um número alarmante de casos confirmados de malária: em 23 dias já foram mais de 600 casos. A situação causa preocupação às autoridades do município.