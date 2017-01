Garoto acreano com síndrome rara passa por cirurgia e já está “se adaptando” ao novo tratamento

Da redação ac24horas - 23/01/2017 10:15:13

A família do adolescente Vinícius Maia, de 13 anos, que possui uma síndrome ainda desconhecida pela medicina, já comemora avanços no tratamento do garoto que viajou para Barretos (SP) no início do mês, após uma reportagem do ac24horas contando que a espera pelo TFD dele já se arrastava por quase dois meses.

As boas novas partiram da tia de Vinícius, a advogada Ivonete Oliveira, que acompanhou o caso de perto desde o início dos pedidos de transferência. “Na cirurgia ele colocou uma espécie de ‘marca-passo cerebral’, que vai ajudar no tratamento e controlar as contrações no cérebro e diminuir as convulsões também”, explica.

Vinícios ficou internado por quase três meses na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital da Criança, em Rio Branco, onde estava sendo sedado. Segundo a tia do menino, a espera se dava por falta de vaga em outra unidade de terapia que contasse com especialistas em síndromes, profissionais mais experientes que os acreanos.

No dia 3 de janeiro, quando o paciente foi transferido para São Paulo, o secretário de saúde do Acre, Gemil Júnior, comemorou a conquista da vaga no hospital paulista e disse que em nenhum momento o menino ficou sem assistência. “Existe todo um trâmite para as remoções. O caso dele é muito delicado e precisávamos de uma UTI que o recebesse, num hospital com especialistas”.