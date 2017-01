Foragido da justiça é preso pela PM em uma aldeia de Feijó

Da redação ac24horas - 23/01/2017 15:59:53

A relação Polícia Militar e comunidade tem rendido efeitos positivos no combate a criminalidade no estado do Acre. Resultado desta parceria, por meio de uma denúncia anônima na manhã deste domingo, 22 de janeiro, homens da Companhia de Feijó prenderam Antônio da Silva Melo Júnior (21), conhecido como “Bola”, na aldeia Boa União. O autor é foragido da cidade de Rio Branco, onde responde pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo.

Os policiais militares empregados na missão, comandados pelo Capitão Augusto, comandante do Policiamento de Feijó, enfrentaram todas as dificuldades da região, para realizar uma diligência a comunidade Boa União e atender aos moradores locais. A equipe policial enfrentou praticamente uma hora de barco até chegar à localidade, onde conseguiu localizar o autor que se encontrava escondido na região.

Questionado sobre sua ficha criminal, “bola” relatou ter passagem pelo crime de roubo com emprego de arma de fogo cometido na cidade de Rio Branco. Ele relatou ainda a equipe policial pertencer a uma facção criminosa do estado. O criminoso foi preso e encaminhado para Delegacia Geral de Feijó, onde ficará a disposição da justiça novamente.