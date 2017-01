Departamento Estadual de Trânsito do Acre esclarece como transferir veículo após quitar financiamento

Agência de Notícias do Acre - 23/01/2017 08:46:04

Após anos de prestações, para que o veículo alienado, isto é, ainda com documentos em propriedade da financeira, seja finalmente do comprador, são necessários alguns procedimentos para a realização da transferência após a quitação.

“Muitas pessoas acham que após quitar as prestações do financiamento é só aguardar o próximo licenciamento anual que o documento já sairá no nome do proprietário”, explica Eldivon Montefusco, gerente de veículos e Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do Detran/AC.

Para solicitar o serviço, o comprador ou o proprietário do veículo precisa comparecer ao Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), localizado na Avenida Nações Unidas, 1735, bairro Sétimo BEC, em Rio Branco, ou à Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), nos municípios.

Para realizar o procedimento é preciso apresentar qualquer documento de identidade (habilitação, identidade, reservista, carteira de trabalho ou profissional) original e uma cópia simples, que poderá ficar retida, e o Certificado de Registro de Veículo (CRV).

É necessário ainda realizar uma Vistoria de Identificação do Veículo, também no Detran, que vai gerar um laudo que deve ser apresentado com os demais documentos na hora do atendimento.

“Lembrando que a taxa de transferência do documento é de R$ 93,29 e a de vistoria é de R$ 46,99. O prazo para retirar o novo CRV é de cinco dias úteis, dependendo do pagamento da taxa, no setor de entrega de documentos do Detran Veículos”, explica Eldivon.