Árbitros acreanos iniciam fase de preparação para atuar em jogos oficiais em 2017

Da redação ac24horas - 23/01/2017 11:18:37



Sessenta e um árbitros iniciaram no último final de semana, a pré temporada de preparação para atuação em partidas oficiais ao longo de 2017. A primeira etapa consiste nos testes físicos, sob a coordenação da instrutora Roseane Amorim.

Árbitros e assistentes se reuniram no estádio Florestão, em Rio Branco onde, no domingo pela manhã, encerram os primeiros testes. O treinamento tem sequencia no próximo final de semana com testes práticos aplicados pelos instrutores Carlos Ronner, Josimar Almeida e Jean Carlos.

A preparação da arbitragem é fruto de uma parceria entre o Sindicato dos Árbitros Profissionais do Acre, presidido pelo ex- árbitro Gilsomar Lopes e o Departamento de Arbitragem da Federação Acreana de Futebol, que tem á frente o também ex-árbitro, Josemir Raulino.

Segundo Lopes, até o encerramento da preparação, o grupo ainda vai passar por aulas práticas e teóricas, além de uma seleção que vai indicar aqueles que irão atuar no campeonato estadual.

O treinamento será encerrado com um curso aplicado por um instrutor da CBF.