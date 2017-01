Após avião atolar na cidade de Santa Rosa do Purus, Deracre e Exército vão recuperar aerodromo

Da redação ac24horas - 23/01/2017 23:37:19

As precárias condições dos aeródromos dos municípios isolados do Acre, como o de Santa Rosa do Purus, que no último final de semana foi a noticia principal de ac24horas, dando conta que uma aeronave havia atolado na pista e os passageiros foram obrigados a empurrar o avião para seguir viagem, obrigou o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), em parceria com Exército Brasileiro (7º BEC), a anunciar a recuperação do local até o final deste mês de janeiro.

A informação foi repassada pelo diretor-geral do Deracre, Cristovam Moura, que ressaltou que os insumos já estão a caminho da região para que as equipes iniciem os trabalhos para a recuperação da pista.

“O tempo tem prejudicado muito a recuperação dessas pistas, tanto dos municipios isolados, como nas demais cidades. A antiga Secretaria de Aviação Civil, que hoje é ligada ao Ministério dos Transportes, não liberou nenhum real dos mais de R$ 30 milhões prometidos pelo Programa de Recuperação de Aeroportos, que tem a intenção de melhorar a aviação na região amazônica, principalmente nessas áreas que dependem muito do transporte aéreo”, explicou o diretor.

Segundo apurado por ac24horas, o Deracre é responsável pela manutenção dos aerodromos localizados nas cidades de Santa Rosa, Jordão, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, Tarauacá, Feijó, Manuel Urbano e Xapuri. Já as pistas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul são de responsabilidade da Infraero.