Adolescente grávida é detida com arma de fogo, em Rio Branco

Da redação ac24horas - 23/01/2017 22:08:52

Uma adolescente de 14 anos que estaria grávida foi detida na tarde desta segunda-feira, 22, no Ramal São José, região do bairro Belo Jardim II, no Segundo Distrito de Rio Branco. Os policiais do segundo batalhão estavam em patrulhamento quando avistaram quatro jovens, que ao perceberem a presença da PM, começaram a agir em atitude suspeita.

Para realizar a abordagem, os militares solicitaram o apoio de uma policial feminina já que entre os jovens, havia uma adolescente de 14 anos que dizia estar grávida.

Durante a revista pessoal, a policial encontrou com ela um revólver calibre 32 que ela disse ser de uma terceira pessoa. Com os outros três nada foi encontrado.

Diante do crime de posse ilegal de arma de fogo, a menor e os três companheiros, foram encaminhados a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) para os procedimentos cabíveis ao crime.