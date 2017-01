​​Sinistro: corpo em decomposição é encontrado na Sobral

Da redação ac24horas - 23/01/2017 06:35:05

Moradores bairro Ayrton Senna, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco, encontraram o corpo de um homem em estado de decomposição, em um campo de futebol. O corpo ainda não foi identificado.

Policiais militares do 3° BPM foram acionados para atender a ocorrência. A vítima estava com as mãos amarradas para trás e com várias marcas de perfurações de arma branca e arma de fogo pelo corpo.

Equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para remover o corpo do local.

Na quinta-feira (19), outro corpo foi encontrado em decomposição, porém, na região do bairro Loteamento Novo Horizonte. O corpo, identificado sendo de Igor Henrique da Silva Fernandes, de 24 anos, também foi encontrado por populares. Ele teria trocado tiros contra uma guarnição da Polícia na companhia de comparsas, quando tentavam entrar em uma residência para roubar. No dia do ocorrido, dois homens e uma mulher foram presos, já Igor, teria sido alvejado, mas, conseguiu se evadir pela mata.