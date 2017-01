Passagens por apenas R$ 59,90 nos voos de Rio Branco para Porto Velho nos voos da empresa LATAM

Da redação ac24horas - 22/01/2017 17:34:59

A decisão da companhia Gol e retomar em dezembro do ano passado os voos sem escalas de Rio Branco para Porto Velho (RO) está beneficiando os passageiros dos dois estados. A LATAM (novo nome da TAM) lançou promoção pelo segundo fim de semana consecutivo. De Rio Branco para Porto Velho é possível comprar passagens por apenas R$ 59,90 nos voos da LATAM. Se a viagem for pela Gol um bilhete aéreo entre as duas capitais está disponível por R$ 71,90.

Uma das formas dos acreanos economizar nas viagens de avião é comprar passagens de Rio Branco para Porto Velho, cidade que tem mais ofertas de voos. Para embarcar em Rondônia as passagens são mais em conta por causa da grande oferta de voos das companhias Azul, Gol e LATAM.

Neste fim de semana é possível comprar passagens da Gol de Rio Branco para Cruzeiro do Sul por R$ 175 para viagem nos meses de fevereiro e março. Para embarque em abril os bilhetes estão disponíveis por R$ 125 na ida ou volta. A Gol é a única que oferece voos comerciais entre as duas cidades.

De Rio Branco para Brasília a LATAM lançou passagens por R$ 299,50 na ida ou volta. Esse valor é metade que a Gol está cobrando pelos bilhetes entre as duas cidades para viagem nos meses de março, abril e maio. As taxas de embarques não estão incluídas nos exemplos citados neste texto. Você tem até às 8 horas de segunda-feira (23/01) para comprar as passagens, conforme horário de Brasília.

As ofertas da LATAM e Gol estão disponíveis para viagem nos meses de março, abril e maio, exceto nos feriados. As passagens podem ser compradas até às 8 horas de segunda-feira (23/01).

