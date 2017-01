Fiéis festejam São Sebastião com missa e procissão em Xapuri

João Renato Jácome - 21/01/2017 10:37:34

João Renato Jácome, de Xapuri (AC)

O Padroeiro do Xapuri, São Sebastião, foi festejado nesta sexta-feira, dia 20, por milhares de fiéis que seguiram em procissão por diversos bairros da cidade e assistiram a missas e terços programados especialmente para homenageá-lo na paróquia que leva o mesmo nome e fica no Centro do município.

As comemorações na paróquia começaram no ultimo dia 11, quando se iniciou a novena de São Sebastião. Nesta sexta, ao menos 14 mil pessoas participaram da procissão que cortou, num percurso de 3km, as principais ruas da cidade. Em todo o trajeto, a imagem do santo padroeiro foi levada à frente do público.

Antes da procissão, no entanto, a igreja da cidade ficou pequena para a quantidade de fiéis que foram até lá para pagar promessas ou apenas participar das celebrações. Muitos deles, discretamente, preferiram apenas fazer uma foto ao lado das imagens de Maria e São Sebastião. Mas foi a Léia Ferreira, do estado de São Paulo, quem chamou a atenção momentos antes da procissão ser iniciada.

“Venho todos os anos e pago minhas promessas. Vim uma vez e me contaram que esse santo fazia milagres. Eu pedi, tive fé e consegui. Demorou um pouco, mas consegui o que eu almejava. Prometi que todos os anos, sendo possível, eu viria para participar das atividades. Fiquei quatro dias na cidade”, conta.

O prefeito da cidade, Bira Vasconcelos, a vice-governadora do Acre, Nazareth Araújo, e demais políticos participaram das celebrações que contaram com o poio de centenas de fiéis para acontecer. Para a idosa Francisca Magalhães, de 78 anos, esse é o momento de pedir ao santo que ilumine e abençoe o novo ano.

“A gente pede só que tenha menos violência. Ninguém pode mais sair de casa que já fica com medo de morrer. A gente precisa de paz e de uma cidade sem violência. Jesus nos ensina a levar a paz, e São Sebastião vai nos ajudar a iluminar os caminhos de Xapuri e do Acre. Viva São Sebastião. Ele é forte demais”, afirmou, emocionada.