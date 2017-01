Vídeo mostra assalto à agência dos Correios em Sena Madureira; bandidos já foram presos pela policia

Da redação ac24horas - 20/01/2017 08:48:34

Mais um assalto foi registrado em Sena Madureira, distante 144 km da capital Rio Branco. Deste vez, o alvo foi a agência dos Correios. O caso ocorreu nesta quinta-feira (19).

Toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança do local. No momento do assalto haviam dois funcionários e clientes. As imagens mostraram o momento em que dois rapazes entram na agência se passando por clientes e um deles saca a arma e anuncia o assalto.

Os dois começam a pedir dinheiro e objetos dos funcionários. Um dos clientes parece estar anestesiado. Os dois pulam o balcão e levam tudo o que encontraram.

Na agência não havia presença de seguranças. Os acusados de realizar esta ação já foram localizados e presos pela polícia.