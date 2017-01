Sest/Senat vai investir mais de R$ 10 milhões em Cruzeiro do Sul

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 20/01/2017 14:15:34 Editoria de Cidades

CRUZEIRO DO SUL – O Supervisor Conselheiro da Regional Norte 1 do Sest/Senat, Demetrio Vieira, confirmou na manhã de hoje (20) ao prefeito Ilderlei Cordeiro, investimento de R$ 10 milhões na construção da sede do órgão em Cruzeiro do Sul ainda no primeiro semestre deste ano. A nova unidade vai contar até com simulador de direção.

“Depende agora do prefeito Ilderlei que nesta parceria deve doar um terreno para que possamos construir a nova sede, quinta na Amazônia” disse Vieira.

A reunião aconteceu no gabinete da prefeitura e contou com a presença do senador Gladson Cameli, o presidente da Câmara Municipal, vereador Romário Tavares e representantes de transportes alternativos, taxi e mototaxi.

“Eu defendi o sistema “S” no senado federal por entender a importância dessa organização na qualificação de nossos jovens que buscam oportunidades no mercado de trabalho. A população de Cruzeiro só tem que agradecer pelo investimento” disse o senador.

O prefeito Ilderlei Cordeiro disse que vai tentar agilizar o máximo possível a doação do terreno para que as obras possam começar em março. Ele lembrou que o SESC inaugura sua nova unidade em Cruzeiro do Sul no dia 1º de maio.

“Isso é fundamental para a qualificação de nossos jovens e profissionais em geral. Quem ganha é o município” comentou o prefeito.