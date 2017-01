Seis casos de dengue foram confirmados em Mâncio Lima

MÂNCIO LIMA – Seis casos de dengue já foram confirmados nos primeiros quinze dias do ano na cidade de Mâncio Lima, no Juruá. O prefeito Isaac Lima intensificou as ações de limpeza pública para evitar a proliferação do mosquito que também pode transmitir Zika e Chikungunya.

“Mesmo com as dificuldades encontradas estamos tomando todas as providências necessárias para evitar que os casos aumentem” disse o prefeito.

Ainda de acordo Isaac, outra dificuldade enfrentada pelo município é a falta de estrutura no setor de saúde. “Herdamos apenas pessoas”, destacou Isaac afirmando que maquinário e infraestrutura como carros é praticamente zero.

O prefeito já comunicou o caso à secretaria estadual de saúde e aguarda ajuda do governo Tião Viana.