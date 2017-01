Rio Juruá estabiliza em 13,14 metros, mas ainda há moradores desalojados

Archibaldo Antunes - antunes.acre@gmail.com 20/01/2017 15:28:19 Corresponde no Vale do Juruá

Moradores dos bairros que ficam à margem do Rio Juruá continuam a ser atingidos pela cheia. Nas últimas 48 horas, o manancial aumentou seis centímetros. Até à tarde desta sexta-feira, o nível do rio era de 13,14 metros, segundo o capitão Rômulo Barros, do Corpo de Bombeiros.

A prefeitura de Cruzeiro do Sul garante que está acompanhando os desalojados pela cheia. Até o momento, segundo o Corpo de Bombeiros, são 22 pessoas desabrigadas, sendo 11 adultos e 11 crianças.

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social assistem as famílias que foram transferidas para abrigos públicos, onde elas deverão permanecer até o final do inverno.

Moradores de bairros que se localizam nas margens do Rio Juruá, como Lagoa, Boca do Moa, Miritizal e Várzea, tiveram o fornecimento de energia interrompido. A medida, adotada pela Eletrobras, visa evitar possíveis acidentes com a rede elétrica.