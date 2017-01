Polícia Civil prende ladrão em flagrante em Tarauacá

Da redação ac24horas - 20/01/2017 19:23:26

A Polícia Civil no município de Tarauacá prendeu no início da tarde desta sexta, 20, Francisco das Chagas Albuquerque Feitosa, vulgo “homem aranha’ sob acusação de roubo.

A prisão foi efetuada após denuncia anonima dando conta de que um homem escalava as paredes externas um hotel.

A equipe de policiais, comandados pelo delegado José Barbosa, se deparou com o acusado ainda em posse de produtos roubados.

Diante do cenário Feitosa empreendeu fuga atravessando o rio, à nado, sendo perseguido por horas por policiais que o interceptaram no bairro Praia, região da periferia do município.

Detido, Feitosa foi conduzido para delegacia local para procedimentos. Parte dos objetos foram recuperados e devolvidos a vítima.

“Após tomarmos conhecimento dessa ação, saímos em diligência para capturar o indivíduo que havia se evadido do local. Fechamos o cerco policial e conseguimos prender o acusado que já possui passagem pela policia pelo crime roubo”, disse o delgado José Barbosa.

O acusado foi encaminhado ao presídio e ficará a disposição da justiça.