PM prende dupla suspeita de assalto e tráfico na capital

Da redação ac24horas - 20/01/2017 19:17:27

Policiais militares do segundo batalhão prenderam na tarde desta sexta-feira (20), dois homens suspeitos pelos crimes de roubo, tráfico e posse ilegal de arma de fogo, após cometerem um assalto no bairro Taquari, segundo distrito de Rio Branco. Com eles, a polícia ainda recuperou objetos que haviam sido subtraído de vítimas.

Os militares estavam em patrulhamento quando foram abordados por uma das vítimas, que informou ter sido assaltado por dois homens em uma bicicleta. Eles saíram levando dois celulares e um vidro com perfume rumo às quatro bocas no final do bairro Taquari.

Após buscas com a vítima pela região, a polícia acabou encontrando os suspeitos identificados como, Adevaldo Moraes da Costa (29) e Marcos Wislley dos Santos Silva (24). Adevaldo logo que percebeu a guarnição, saiu correndo, pulando cercas e muros de residência, mas, acabou sendo alcançado. Com ele, os policiais encontraram um dos celulares roubados e com Marcos, o vidro com perfume.

Perguntado sobre a arma e o outro celular da vítima, Adevaldo levou os militares até sua residência, onde foi encontrado o celular e ainda um pé de maconha. Em outra residência, a arma de fogo utilizada pelo crime foi encontrada ao lado de uma televisão enrolada com uma gandola do exército e próximo a casa, em um matagal, uma motocicleta que havia acabado de ser roubada em um assalto.

Diante do flagrante, os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia, juntamente com os objetos subtraídos. Adevaldo ainda precisou passar pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) devido ferimentos causados durante a fuga. Ambos poderão responder pelos crimes de roubo qualificado, posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.