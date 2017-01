No Jordão, Jenilson visita pista de pouso e hospital e pede providências do governo

Da redação ac24horas - 20/01/2017 08:18:13

O deputado estadual Jenilson Leite (PCdoB), acompanhado dos vereadores Dê Dias e Roberto Rodrigues, ambos seus correligionários, visitou a unidade de saúde do município de Jordão e outros setores do governo do Estado.

Durante a visita ao hospital da Família, o deputado se reuniu com direção do órgão e com a equipe de profissionais da saúde. A visita foi feita para ouvir dos profissionais sobre as condições de trabalho. “Foi detectado que existem alguns problemas que dificultam a realização adequada de muitos serviços aqui no hospital. Problemas de ordem estruturais e necessidades de insumos. Recebi um documento que aponta os principais problemas que os funcionários enfrentam no dia a dia. Chegando em Rio Branco, terei uma reunião com o CRM e o com secretario Gemil Júnior para discutir a problemática. Para que seja dado as condições necessárias de trabalho a equipe e desta forma haja um atendimento de qualidade a população”, explica o parlamentar

O parlamentar visitou ainda a pista de pouso, junto com os vereadores. Dialogou com os pilotos sobre a real situação do espaço de decolagem e pouso. Leite já solicitou várias vezes, através de requerimento a reformas da pista. O parlamentar ressalta que já foram feitas algumas reformas, porém, ainda é pouco para solucionar os problemas apresentados. ” Houve de fato a reforma, mas não é o suficiente nesse inverno. Contudo, já tivemos conversas onde tem uma proposta que já estar em andamento feita pelo governador para que o Depasa e o Deracre façam a reforma do aeródromo de Jordão. Porque ainda transita animais na pista, colocando em risco a vida das pessoas”.