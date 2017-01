Na cidade de Xapuri, governadora em exercicio Nazareth Araújo fala em “religião e cultura de paz”

João Renato Jácome - 20/01/2017 15:22:16

Em meio às comemorações da Festa de São Sebastião, em Xapuri, que ocorrem pelo 115º ano, a governadora do Acre em exercício, Narareth Araújo comentou sobre a importância do evento. A petista lembrou que o santo é padroeiro de vários municípios do estado.

“É muito importante essa visita e essa presença do governo do estado junto aos municípios. Essa festa é uma demonstração de fé dos nossos religiosos, da nossa população de Xapuri”, disse a governadora ao destacar a importância da religião no combate à violência.

“Que a gente possa se voltar a esse olhar. Não adianta apenas a visão do encarceramento. Nós nos somamos para pedir uma sociedade de paz. Estamos vivendo um momento de crise, mas precisamos olhar para aquilo que podemos fazer em comum. Não adianta apenas encarcerar. Precisamos ter alternativas para propiciar outras alternativas”, completa.

O novenário de São Sebastião, que teve início no último dia 11, se encerra nesta sexta-feira, 20. Neste ano, assim como as últimas edições, espera-se que 15 mil pessoas compareçam à procissão do santo padroeiro.