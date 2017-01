Fiéis preparam a Paróquia São Sebastião, para última missa

João Renato Jácome - 20/01/2017 18:50:45

A Paróquia de São Sebastião, em Xapuri, foi preparada nos mínimos detalhes para a última missa da novena iniciada na semana passada. Dezenas de fiéis foram até o templo na manhã e tarde desta quinta-feira, dia 20, último dia da novena do santo, para limpar e organizar a igreja.

A professora universitária Fernanda Sampaio, de 34 anos, foi ao templo pela manhã apenas para visitar “e pagar uma promessa”, disse. “Eu fiz uma promessa ao santo e se o que eu pedi acontecesse, eu viria até aqui todos os anos, e assim estou fazendo. Ele me ajudou e todos os anos eu venho para ajudar non que for preciso aqui. É com muito gosto que faço isso”, explica.

A missa, que iniciou às 16 horas, é a antecipação da procissão de São Sebastião, que deve iniciar às 17h30, saindo da frente da igreja e seguindo, num percurso de 3 km, pelas principais ruas da cidade, como um ato profético em homenagem ao santo padroeiro da cidade. Essa será a 115ª vez que a caminhada acontece.