Festa de São Sebastião movimenta o municipio de Xapuri

Da redação ac24horas - 20/01/2017 15:25:34

O dia 20 de dezembro, dia de São Sebastião, é de muita movimentação em Xapuri, no interior do Acre. Com isso, os hotéis, pousadas e hospedarias da cidade estão todos lotados. Sinal de que a festa movimenta também a economia da cidade. Não apenas isso, a festa altera o cotidiano de quem vive no município.

O novenário, que teve início no último dia 11, se encerra nesta sexta-feira, dia 20. Por isso, a cidade se prepara para uma grande movimentação até o período da tarde.

Nesse ano, a procissão deve começar às 17h30, e a expectativa da Igreja Católica é contar com mais de 15 mil pessoas. O percurso será de 3 quilômetros e vai passar pelas principais ruas da cidade.