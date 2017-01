Corpo encontrado em decomposição é identificado pela Policia; jovem de 24 anos teria trocado tiros com a PM

Da redação ac24horas - 20/01/2017 10:22:35

O corpo encontrado em decomposição na região do bairro Loteamento Novo Horizonte, na quinta-feira (19), segundo o Instituto Médico Legal (IML), é de Igor Henrique da Silva Fernandes, de 24 anos.

Igor teria trocado tiros contra uma guarnição da Polícia na companhia de comparsas, quando tentavam entrar em uma residência para roubar. No dia do ocorrido, dois homens e uma mulher foram presos, já Igor, teria sido alvejado, mas, conseguiu se evadir pela mata.

O fato foi confirmado pelo Delegado Roberth Alencar da Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP).

A família de Igor já vinha procurando por ele. O rapaz é amigo de Lucilene Matos, morta na última quarta-feira, 18, no Vale do Jacarandá, bairro aos fundos do Residencial Santo Afonso, no Segundo Distrito de Rio Branco.