Casa dos sonhos, projeto do TJ para Cidade do Povo

Charlene Carvalho - 20/01/2017 07:56:40

A desembargadora Cezarinete Angelim está deixando a presidência do Tribunal de Justiça do Acre no final do mês com bons resultados e muitos projetos inovadores implantados e outros a serem implantados. Entres os que estão para ser implantados a partir deste ano, destaca-se a “Casa dos Sonhos”, um lindo projeto de ações que convergem para facilitar o acesso à justiça, bem como na perspectiva social de humanização dos serviços. A “Casa dos Sonhos” funcionará na Cidade do Povo como espaço de justiça e cidadania e será construída com recursos de emenda individual do deputado federal Alan Rick (PRB).

Feriado

Hoje é feriado estadual. Dia do Católico. Na próxima segunda também será feriado. Dia do Evangélico. Particularmente acho essas datas desnecessárias, mas as leis foram criadas e aprovadas na Assembleia Legislativa e sancionadas pelo Estado.

Folga

Quem fica feliz é o servidor público que vai ganhar um feriadão prolongado em pleno janeiro. Muita gente vai aproveitar para passar uns dias fora. Mas o benefício não se estenderá a vários órgãos federais que funcionarão normalmente.

Tudo normal

A boa desse feriadão é que o Via Verde Shopping abrirá em horário normal. As lojas e praça de alimentação funcionam das 10h às 22h. O cinema abre de acordo com a programação de filmes da semana, estreia no Cine Araújo: “xXx Reativado” e “Os Penetras 2”. Além de “Assassin’s Creed”, “Eu Fico Loko”, “Minha Mãe É Uma Peça 2” e “Moana – Um Mar de Aventuras”.

50 Tons

Falando em cinema, no Ingresso.com você já pode comprar os ingressos da pré-estreia de 50 Tons mais escuros, no dia 8 à meia noite, em versão dublada e legendada.

SÓ MEIA

Mais uma sobre cinema: não custa lembra que no Cine Araújo a gente paga meia em qualquer sessão e sem precisar de carteira de estudante de segunda a sexta-feira. É uma boa alternativa, porque o ingresso inteiro é mais de 20 reais.

PESAR

Brasil perdeu um grande magistrado e um bravo na luta contra a corrupção, ontem. A morte de Teori Zavascki é daquelas coisas que não se explica. Só se lamenta.

São Sebastião

Hoje é dia de festa em Xapuri. Festa do padroeiro da cidade, São Sebastião. Mas como não é ano político, não teremos aquela ruma de político na procissão, só os devotos mesmo.

Na seleção

O Goleiro acreano Weverton foi convocado pelo técnico Tite para o jogo da Amizade contra a Colômbia, no próximo dia 25. Parabéns pra ele.

Deputado federal Alan Rick em reunião com a desembargadora Cezarinete Angelim, presidente do TJ e a juíza Mirla Regina da Silva, juíza auxiliar da presidência, para tratar da implantação da Casa dos Sonhos na Cidade do Povo

Flávio Bulk, um dos coordenadores de Jocum no Acre participa da etapa de janeiro do projeto Impacto Sertão Livre, no Piauí

Ontem foi aniversário de 81 anos do Arcebispo emérito de Porto velho (RO), D. Moacyr Grechi (na foto com o senador Jorge Viana). D. Moacyr é um acreano de coração, um Servo de Maria que dedicou seus melhores anos ao povo do Acre. Muitos vivas pra ele!

Deus as vezes coloca umas pessoas na vida da gente que nos fazem tão bem, mas tão bem, que a única coisa a fazer é dizer, obrigada, obrigada, obrigada!!! Ana Cristina Silveira, a Nacristina, que também fez aniversário ontem, é dessas pessoas. Aninha sou grata demais a Deus pela tua amizade sincera e descomprometida! Felicidades mil pra ti, pro Tião e pras crianças!!!