Carreta atola e congestiona fluxo na BR 364 após o rio Jurupari

Jairo Carioca - jscarioca@gmail.com 20/01/2017 13:56:31 Editoria de Cidades

CRUZEIRO DO SUL – Em dois trechos da BR 364 – rodovia que liga Rio Branco a Cruzeiro do Sul – existem congestionamentos quilométricos após uma carreta e caminhões atolarem devido as péssimas condições de trafegabilidade. Um deles é entre as cidades de Feijó e Tarauacá. O DNIT já solicitou máquinas permanente nos seis lotes onde vão ocorrer as intervenções.

A informação foi repassada para a reportagem através de caminhoneiros que conseguiram chegar na cidade de Tarauacá antes do congestionamento. Pelo menos em dois trechos da rodovia, desde a noite de ontem, existem filas de carros e caminhões aguardando pela liberação do tráfego. Imagens foram enviadas pelas redes sociais.

Chove muito na região. O supervisor do DNIT no Acre, Thiago Caetano, chegou no início da tarde em Cruzeiro do Sul após percorrer de carro todo o trecho de mais de 600 km da estrada. Caetano afirmou que já solicitou as empresas que venceram a licitação que oito equipes fiquem permanente prestando serviços emergenciais.

“Nesse trecho em que tivemos a informação de que está interditado por conta de atolamentos, entre o Jurupari e o Rio Liberdade, duas equipes ficarão de plantão permanente, e nos demais trechos, haverá uma equipe” garantiu Caetano.

Até o início da tarde não há informações se o fluxo já foi liberado.