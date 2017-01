Avião atola na pista de Santa Rosa e passageiros são obrigados a empurrá-lo para seguir viagem

Da redação ac24horas - 20/01/2017 10:59:07

As precárias condições dos aeródromos dos municípios do Acre estão suscitando cenas inusitadas e perigosas ao mesmo tempo para quem precisa de transporte aéreo para chegar nos municípios isolados no interior do Estado. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra passageiros empurrando um avião de pequeno porte que atolou na pista do município de Santa Rosa, distante 300 km da capital Rio Branco.

Segundo informações dos próprios passageiros que publicaram as fotos no facebook, a aeronave da empresa RBA- Rio Branco Aerotaxi saiu de Rio Branco com destino ao município de Taraucá, com escala no município de Santa Rosa. O avião teria atolado no momento da decolagem, forçando os passageiros desembarcarem para empurrar o avião que estava com um trem de pouso preso num buraco da pista.