Autores de vídeo que ameaça autoridades são identificados e conduzidos à delegacia

Da redação ac24horas - 20/01/2017 22:19:17

Em uma ação rápida do Serviço de Inteligência do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) foram identificados, na tarde desta sexta-feira, 20, os autores do vídeo em que criminosos ameaçam autoridades da Segurança Pública, em Rio Branco.

LEIA MAIS

Supostos membros de facção ameaçam autoridades

do Acre em novo video divulgado nas redes sociais

No início da tarde de hoje, os agentes penitenciários com o apoio da Polícia Militar realizaram uma revista no pavilhão “L”, local em que se encontram reclusos do regime fechado, e identificaram 11 pessoas que foram conduzidas à Delegacia de Flagrantes (Defla) e deixadas à disposição da Polícia Judiciária para interrogatório.

“Graças a intervenção rápida dos agentes penitenciários que trabalham diuturnamente dentro das unidades, tivemos êxito na identificação e condução dos autores das ameaças. Durante a revista, em uma das celas do pavilhão “L”, os agepens encontraram as roupas que os criminosos utilizaram durante a gravação”, explicou o diretor-presidente do Iapen, Martin Hessel.

Durante a revista, foram encontrados quatro aparelhos celulares, várias anotações em um caderno que registra a compra a venda de ilícitos e cerca de 20 chips de celular.

“Identificamos Wellington Barbosa da Silva e Aldefranio Souza do Nascimento como os autores do vídeo ameaçador”, finalizou Hessel.