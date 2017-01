​Feriadão será marcado por chuva e frente fria no Ac, diz Friale

Da redação ac24horas - 20/01/2017 08:06:38

O feriadão prolongado no Acre, que vai desta sexta-feira, dia 20, até a próxima segunda-feira, dia 23 de janeiro, será marcado por tempo bastante instável com muitas nuvens e chuvas a qualquer hora. As condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas fortes e volumosas nestes dias de feriado prolongado. Em alguns pontos e momentos, entretanto, o Sol poderá aparecer forte e o calor ficar abafado, porém, o que vai predominar é o tempo instável, devido à alta umidade do ar. As informações são do site O Temo Aqui.

As chuvas poderão ser significativamente volumosas, entre 100 e 200mm ou mais, nestes próximos quatro dias, principalmente, no leste e sul do Acre e nas regiões do alto curso dos rios Purus, Tarauacá e Juruá.

A primeira frente fria de 2017, segundo o site do meteorologista Davi Friale, será do tipo subtropical, ou seja, não tem origem polar, e chega ao Acre, onde, além de provocar chuvas torrenciais, vai declinar a temperatura, principalmente, durante o dia, com máximas que devem ficar abaixo de 27ºC, no sábado e no domingo, na maioria dos municípios acreanos.

A temperatura mínima, que ocorre durante a noite, deverá ficar cerca de um ou três graus abaixo da média climatológica para o mês de janeiro. Assim, os dias deverão começar com temperaturas entre 19 e 21ºC, entre sábado e segunda-feira.

“Não é frio, mas um leve declínio da temperatura, já que a frente fria subtropical será de fraca intensidade”, diz o site.