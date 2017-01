Ufac disponibiliza consulta para mais de 1.800 vagas pelo Sisu

Da redação ac24horas - 19/01/2017 17:19:48

A Universidade Federal do Acre (Ufac) disponibiliza, a partir desta quinta-feira, 19, a consulta para as vagas dos cursos ofertadas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), referentes ao primeiro semestre de 2017. Ao todo, a instituição oferta 1.810 cadeiras em 38 cursos nos campi de Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Na próxima terça-feira, 24, os candidatos que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2016, já poderão realizar as inscrições para pleitear uma das mais de mil vagas disponibilizadas pela universidade. Os interessados terão até sexta-feira, 27, para realizar o procedimento, que deve ser feito por meio do endereço eletrônico sisu.mec.gov.br.

A pró-reitora de Graduação da Ufac, Aline Nicolli, explica que a grande novidade este ano é a oferta de cadeiras nos cursos de Psicologia, em Rio Branco, e Direito, em Cruzeiro do Sul, por meio do Sisu. Os candidatos que forem selecionados na chamada única, cujo resultado final será divulgado no dia 30 deste mês, deverão realizar a matrícula nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro.

Os concorrentes que não forem selecionados na primeira chamada poderão aderir à lista de espera. Para isso, é necessário que o candidato manifeste interesse em participar da lista, entre os dias 30 de janeiro e 10 de fevereiro, também pelo portal do Sisu na internet. Segundo Aline, a convocação dos inscritos na lista de espera se dará a partir do dia 16 de fevereiro.

A pró-reitora de Graduação dá uma dica importante para quem pretende ingressar em algum curso da Ufac: “É importante que o candidato interessado nas vagas da universidade acompanhe o cronograma do Sisu. Se o concorrente não for selecionado na primeira chamada, ele deve ficar atento às datas e aderir à lista de espera do sistema.”

Quem pode se inscrever no Sisu?

Podem se inscrever no sistema estudantes que participaram da edição de 2016 do Enem e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. É necessário que os candidatos informem o número de inscrição e a senha usados no Enem do ano passado. As inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico sisu.mec.gov.br.