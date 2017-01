Publicado resultado final da análise curricular e convocação para entrevistas do ISE/Acre

Da redação ac24horas - 19/01/2017 10:37:28

A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa (SGA) e o Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) publicaram na edição desta quinta-feira, 19, do Diário Oficial do Estado (DOE) a Portaria Nº 004, com as respostas aos Recursos e o resultado final da Análise Curricular referente à contratação por tempo determinado de profissionais de nível médio do Instituto Socioeducativo do Acre (ISE/AC).

Na mesma edição, foi publicado também a convocação para etapa de entrevista, que iniciam-se a partir do dia 23 de janeiro. Os candidatos convocados devem observar todas as instruções no Edital n° 001/2016. A Entrevista será realizada em sessão pública, com duração de até quinze minutos por candidato.

Os candidatos deverão comparecer aos locais de entrevistas munidos de documentos originais de identificação, no prazo de validade. Àqueles que não comparecerem na data e horário estabelecidos, estarão automaticamente excluídos do processo seletivo.

Os candidatos podem obter informações referentes a ambas publicações por meio do telefone (68) 3224-8804 ou ainda junto a Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA, por meio do telefone (68) 3215-4031 ou por meio do endereço eletrônico: concursos.sga@ac.gov.br.