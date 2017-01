Problema na ETA provoca redução na distribuição de água

Da redação ac24horas - 19/01/2017 17:25:24

O Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) informa por meio de nota que problemas técnicos em bombas da Estação de Tratamento de Água (ETA), ocasionaram redução no processo de distribuição de água de Rio Branco.

Técnicos da autarquia estão no local avaliando as consequências da situação e realizando os reparos necessários para que os equipamentos retomem as atividades de captação.

O restabelecimento da distribuição de água está programada para os próximos oito dias onde retomará seu fluxo normal após a conclusão dos serviços, segundo a nota.​