Polícia apresenta suspeito de ter assassinado Galego

Da redação ac24horas - 19/01/2017 13:29:55

José de Souza Lima, de 19 anos, é o principal suspeito de ter matado, Francuar da Silva Ramos, de 23 anos, mais conhecido como “Galego”, a tiros na noite da última segunda-feira (16). O crime aconteceu na Rua do Açai, no Jardim Eldorado, região do bairro São Francisco, em Rio Branco. A prisão de José foi apresentada nesta quinta-feira (19) pela Polícia Civil.

O crime teria sido encomendado, segundo o que já foi investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), pelo proprietário da residência, que foi preso há dez dias e teria pedido para Francuar tomar de conta da casa.

Da cadeia, o proprietário teria ficado sabendo que Francuar teria vendido objetos de sua residência para trocar por drogas e, por conta disso, teria encomendado o crime.

José Lima tinha um mandado de prisão em aberto e estava sendo procurado por quebra do benefício natalino. Era praticamente vizinho e foi preso no mesmo bairro na noite de quarta-feira (18).

Ainda segundo investigações, ele teria praticado o crime na companhia de um comparsa que também já foi identificado e está sendo procurado.