Caiu! PM prende ladrão que levou TV de UBS

Da redação ac24horas - 19/01/2017 13:32:11

Policiais militares do 4º Batalhão conseguiram recuperar a televisão roubada de uma unidade de saúde localizada no bairro Jardim Primavera, em Rio Branco, e ainda prender o suspeito na manhã desta quinta-feira (19). O furto ocorreu durante a madrugada de hoje.

James Clay Homório de Lima Filho foi flagrado pelas câmeras de monitoramento da unidade, arrombando as portas e saindo com a televisão na mão. Após ser identificado, a polícia iniciou a procura pelo suspeito e conseguiu localizá-lo em uma residência ainda nas dependências do bairro, de propriedade de Aldimar Magalhães da Silva, de 45 anos. Na casa os policiais encontraram a televisão e ainda uma bomba de água que provavelmente seria também produto oriundo de furto.

James Clay confessou a autoria do crime e recebeu voz de prisão em flagrante. O dono da residência e outro homem identificado como, Alex Roque Freire, de 30 anos, também foram conduzidos a Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos esclarecimentos. Estes últimos podem ser enquadrados no crime de receptação.