Ministério da Educação divulga datas dos processos seletivos do Sisu, Prouni e Fies

Da redação ac24horas - 19/01/2017 10:33:41

O Ministério da Educação divulgou as datas de inscrição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade Para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os candidatos devem ficar atentos aos calendários, que têm início em janeiro.

Os estudantes que almejam uma vaga na educação superior pública podem inscrever-se no Sisu a partir do próximo dia 24. Nesta edição, referente ao primeiro semestre de 2017, serão ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais. As inscrições serão realizadas entre os dias 24 e 27 de janeiro.

O número de vagas subiu 4,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado, quando a oferta foi de 228.071. Cada candidato pode fazer até duas opções de curso. A inscrição, que deve ser feita na página do Sisu na internet, está restrita aos estudantes que tenham participado do Enem de 2016 e que não tenham tirado zero na redação.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem. O processo ocorre duas vezes por ano.

ProUni – As inscrições para o ProUni podem ser feitas entre os dias 30 de janeiro e 2 de fevereiro, exclusivamente pela internet, na página do programa. A expectativa é atender cerca de 220 mil estudantes em 798 mantenedoras e mais de mil instituições de ensino superior. No ano passado, foram selecionados 203 mil estudantes.

O ProUni concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação presencial em instituições de ensino superior privadas. É destinado aos estudantes que fizeram o ensino médio na rede pública ou na rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de três salários mínimos. A seleção dos candidatos é feita com base nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), alinhando inclusão à qualidade e mérito dos estudantes com melhores desempenhos acadêmicos.

O programa já atendeu, desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2016, mais de 1,9 milhão de estudantes, sendo 70% com bolsas integrais. O processo de seleção ocorre duas vezes por ano.

Fies — Os estudantes que têm interesse em se candidatar ao Fies podem fazer a inscrição entre os dias 06 e 09 de fevereiro, exclusivamente pelo site. O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar prioritariamente estudantes de cursos de graduação.

Para se candidatar, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituição de ensino superior não gratuita cadastrada no programa, em curso com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). O Fies é operacionalizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).