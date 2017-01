Matrículas para Cursos de Línguas encerram nesta quinta-feira (19)

Da redação ac24horas - 19/01/2017 08:11:41

As matrículas para os selecionados nos cursos de idiomas do Centro de Estudo de Línguas (CEL) começaram nesta segunda-feira, 16, e vão até quinta-feira, 19. Para validar a inscrição é necessário se dirigir ao CEL e apresentar a documentação comprobatória.

Para alunos da rede pública os documentos são os seguintes: cópia legível do RG ou da certidão de nascimento, xerox do comprovante de endereço e comprovante de matrícula (declaração) em escola da rede pública de ensino do ano corrente.

Já para os selecionados da comunidade, são exigidos os documentos citados acima, e ainda uma cópia legível de comprovante de conclusão de ensino médio ou de ensino superior.

O horário para a entrega dos documentos é corrido, das 8 às 15 horas. O CEL fica localizado em Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas, 3030, próximo ao Teatrão.

A lista dos selecionados encontra-se disponível no site da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE). Os classificados que não comparecerem até essa data perderão a vaga.

Os cursos se iniciam no 1º semestre de 2017. Ao todo foram oferecidas 700 novas vagas destinadas a alunos e comunidade, para os idiomas inglês, francês, espanhol e italiano.

Vagas remanescentes – As pessoas que não foram contempladas na seleção poderão pleitear as vagas remanescentes.

As datas serão divulgadas na próxima semana, no site da SEE: http://see.ac.gov.br/portal/