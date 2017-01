Márcio Bittar pode estar se preparando para deixar o PSDB

Ray Melo, da editoria de política do ac24horas - 19/01/2017 20:57:16

Bom dia! Boa tarde! Boa noite!

A inquietação segue no ninho tucano. O ex-deputado federal Márcio Bittar parece que percebeu que será muito difícil cacifar sua candidatura ao Senado da República dentro do PSDB tendo como principal adversário o deputado federal e presidente da sigla, Major Rocha. Diante de um quadro quase impossível de se reverter, Bittar criou um plano B. Notadamente articulado para construir partidos, Márcio Bittar arrebanhou o Solidariedade, colocou a esposa, Márcia Bittar na presidência e caiu em campo para organizar a legenda em todo Acre. Um dos políticos que recebeu convite para integrar o projeto foi o ex-prefeito de Sena Madureira, Manor Rufino.

O ex-prefeito confirmou o convite de Bittar. “O Márcio fez o convite, mas não quero pensar em política neste momento. Passei muito tempo longe de minha família, de minhas coisas. Quero cuidar um pouco de tudo que deixei para trás para cuidar de Sena Madureira. Neste momento também não penso em deixar a Frente Popular, uma coligação que sempre me apoiou”, disse Mano Rufino, que também afirma se sentir honrado em ser lembrado por Bittar para integrar um novo projeto político com abrangência estadual. Já Bittar nega que esteja construindo um caminho para deixar o ninho tucano e lançando uma terceira via em nível de Acre.

Procurado por este blogueiro, Márcio Bittar afirma que sua saída do PSDB e os convites que estariam sendo formulados a políticos para fazer parte das fileiras do Solidariedade são apenas “boatos, converso com todo mundo, inclusive com Mano que é meu amigo há décadas. Estive no DEM, no PMDB, falei com pessoas do PSD. Sempre repetindo a mesma coisa que falo há dois anos”. Nos últimos dois anos, Bittar deixou claro que apoiaria o senador progressista para o governo do Acre, descartou candidatura proporcional, mas nunca descartou uma candidatura majoritária. Portanto, entre boatos ou ilações, a verdade é que Márcio Bittar está no jogo.

“No Acre, o comando é vermelho, o bonde é dos 13 e o governo é petista”, diz o tucano Major Rocha

O deputado federal Major Rocha (PSDB) saiu em defesa dos policiais militares que participaram de uma ocorrência que resultou em tumulto na praça ao lado da Biblioteca Pública. O tucano afirma que o deputado Léo de Brito (PT) tenta “desqualificar e criminalizar um trabalho realizado pelos policiais militares que se respaldou da plena legalidade. Não é novidade para esses esquerdistas tratar infratores como vítimas e aqueles que defendem o direito e a justiça como inimigos. Está sendo assim na Operação Lava-Jato onde os petistas e membros da esquerda tentam a todo custo desqualificar o Juiz Sergio Moro. Não poderíamos esperar outra postura aqui em nosso estado vindo de petistas, dessa vez contra a Polícia Militar mais honesta do país. Não vamos aceitar isso. No Acre, o comando é vermelho, o bonde é dos 13 e o governo é petista”, dispara o tucano.

Jorge Viana lamenta morte de Zavascki

“Recebi com tristeza a notícia da morte do ministro Teori Zavascki, num trágico acidente no Estado do Rio. O Brasil perdeu um juiz verdadeiro e justo. Ele tinha coragem de criticar os que agiam fora dos limites da Constituição e das leis, justamente neste momento que o país atravessa uma das mais graves crises da nossa história. O Brasil precisa dos bons brasileiros e, hoje, tristemente, perdemos um dos grandes brasileiros. Lamento a morte e deixo meus sentimentos de respeito à família e amigos do ministro”.

Apagão e politicagem

Muitas pessoas esperam ansiosamente pelo fim da campanha eleitoral de PT e PSD em Tarauacá. Nenhum dos lados desceu ainda do palanque, parece que estão em plena campanha, trocando ofensas e denúncias, mas deixando de lado os eleitores que escolheram seu representante e esperam o início dos trabalhos no munícipio. O último embate foi em torno do corte de energia da secretaria de saúde municipal, ocorrido na quarta-feira (18). Após o corte, uma denúncia circulou que o atraso seria de seis meses. O ex-prefeito Rodrigo Damasceno (PT) afirma que deixou dinheiro no caixa para pagar todas as contas. Bora acabar com o bate-boca e resolver os abacaxis?

O imbróglio do aumento da passagem



A planilha foi apresentada e os empresários querem que a passagem de ônibus seja reajustada para R$ 4,08 na capital. O cabo de guerra foi esticado. De um lado, as empresas e gestão municipal. Na outra ponta, um pequeno grupo de revoltados que protestam nas redes sociais. No meio da luta para saber quem tem mais força, a população que terá que pagar mais caro por um serviço de transporte público que não chega aos pés dos grandes feitos que as administrações petistas propagandeiam que realizaram em Rio Branco. Será que vão reajustar o salário dos motoristas que se viram nos 30 para conduzir os veículos e cobrar as passagens?

Saia justa

Quem é o representante da UFAC que integra a comitiva de notáveis do governo do Acre que viajou aos Estados Unidos? Esta é a pergunta que não quer calar lá pelas bandas da instituição de ensino. Um professor informou a este blogueiro a parceria UFAC e Universidade do Colorado, anunciada pelo governador Sebastião Viana pegou muita gente de surpresa. Ele destaca que a situação foi uma saia justa, já que o próprio reitor foi procurado via telefone por assessores do governo para chancelar a parceria, mesmo sem saber detalhes do suposto acordo. Quero ver quando a reitoria da UFAC começar a fazer parceria em nome do governo sem comunicar o chefe do executivo.

A proposta de internet

0800 não é nova

Esta proposta de internet grátis que a prefeitura de Rio Branco apresentou não é nenhuma novidade para população da capital. Quem não lembra da Floresta Digital? Pois é, todo mundo comprou sua anteninha, se cadastrou, mas a proposta não avançou. Agora, a mesma iniciativa, que de nova não tem nada, é defendida por outra gestão petista. O sistema poderá ser acessado na Praça da Revolução, no Centro, e nos terminais de integração, nos bairros da cidade. Este modelo já existe no município de Cruzeiro do Sul, lançado pela gestão do PMDB. A navegação gratuita na rede mundial é acessada em vários pontos da segunda maior cidade do Acre.