Informe publicitário

Assessoria - 19/01/2017 07:43:51

NOTA DE APOIO

Associação dos Militares do Estado do Acre (AME/AC) manifesta apoio aos Policiais Militares e à ação legal da PM realizada na manhã desta quarta-feira, dia 17, na Biblioteca Pública, em Rio Branco, que culminou na condução de três pessoas para delegacia por desacato, desobediência, resistência e provocação de tumulto.

Os militares foram acionados para atender a um pedido dos servidores da Biblioteca Pública. Uma jovem estava desobedecendo as regras do local. Depois de verbalizar e insistir por diversas vezes para que a jovem cessasse ação, os policiais tiveram que pedir a saída da jovem do prédio e posteriormente tiveram que usar dos meios necessários, agindo em pleno cumprimento de dever legal, assegurando os direitos das pessoas que se faziam presentes na biblioteca.

Esta associação também manifesta repúdio a nota publicada pelo Deputado Federal Léo de Brito que tentou levar para a sociedade uma situação distorcida da realidade e este, mesmo sendo conhecedor do direito, condenou os policiais envolvidos na ocorrência se baseando por um relato unilateral, desqualificando uma ação legal.

O deputado também afirmou que os militares deveriam cuidar em guardar a vida e dar segurança para as pessoas. É isso que tem feito cada policial militar, e não fazem mais pela sociedade porque o governo do mesmo partido do deputado (o PT) não realiza o devido investimento na segurança pública, o que tem levado a sociedade ao caos em que se encontra hoje.

Rio Branco, Acre, 18 de janeiro de 2017

Joelson Dias – SGT PM

Presidente da AME/AC