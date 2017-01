Governadora em exercício debate crise prisional com Michel Temer, em Brasília

Da redação ac24horas - 19/01/2017 13:10:02

A governadora do Acre em exercício, Nazareth Araújo, além de outros oito governantes e secretários estaduais de Segurança se reuniram com o presidente da República, Michel Temer, em Brasília, para discutir a crise penitenciária brasileira. O Acre não quer ajuda das forças armadas para reforço nas unidades prisionais. Saiba mais no vídeo.