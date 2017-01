Corpo é encontrado em matagal próximo a TV Acre, na capital

Da redação ac24horas - 19/01/2017 15:04:03

O corpo de um homem foi encontrado em decomposição em um matagal no loteamento Novo Horizonte, bairro Tancredo Neves, em Rio Branco, nesta quinta-feira (19).

De forma preliminar, moradores informaram que o homem pode ter morrido em decorrência de uma troca de tiros com a polícia na madrugada da última terça-feira (16), quando criminosos tentavam assaltar uma residência. No dia do ocorrido, três foram presos e o que teria sido alvejado conseguiu fugir.

Homens do 5º Batalhão foram acionados e fizeram uma varredura no local em busca de armas. A polícia não informou detalhes e acionou o carro do Instituto Médico Legal (IML) para recolher o corpo.

Junto ao corpo não havia nenhum documento que pudesse identificá-lo.