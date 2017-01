Confira o que abre e fecha nos feriados de sexta e segunda-feira

Da redação ac24horas - 19/01/2017 08:14:08

Os feriados estaduais do Dia do Católico e do Evangélico, na sexta-feira, 20, e segunda-feira, 23, respectivamente, vão modificar o horário de funcionamento das repartições públicas e o expediente bancário. Contudo, na terça-feira, 24, as instituições voltam a funcionar normalmente.

Assim, nos dias 20 e 23 de janeiro a Central de Serviço Público (OCA) de Rio Branco e Xapuri, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), assim como as demais repartições públicas, terão o atendimento interrompido.

As instituições financeiras também terão seu expediente suspenso nos feriados de 20 e 23 de janeiro. Os terminais de autoatendimento (caixas eletrônicos) continuam funcionando.

Já os serviços essenciais, como as unidades de saúde de urgência e emergência (Upas e Pronto-Socorro), as delegacias de polícia e o Centro Integrado de Operação de Segurança Pública (Ciosp) seguem funcionando normalmente.

O comércio em geral abre no feriado de 20 de janeiro. A recomendação da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC) é de que os estabelecimentos sigam a convenção coletiva de trabalho e não funcionem no feriado de 23 de janeiro, porém, fica a critério do comerciante. Agência Acre.