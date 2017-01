Confira a medição dos rios do Acre, segundo a Agência Nacional de Águas

Da redação ac24horas - 19/01/2017 10:44:19

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e a Agência Nacional de Águas (ANA) divulgam diariamente a medição dos principais rios que cortam o Estado. O Rio Acre, em Rio Branco, registrou a marca de 8,28 metros nesta quinta-feira (19).

Nas últimas 24 horas houve uma redução de 60 centímetros. A cota de alerta é de 13,50 metros e a de transbordamento de 14 metros. O nível do Riozinho do Rôla é de 9,34. Em Assis Brasil marca 3,30 metros. Brasileia 2,29 e Xapuri com 3,96 metros.

Em Sena Madureira, o rio marca 9,43 metros. A cota de alerta é de 14 metros e de Transbordamento 15,20 metros. Manoel Urbano registra 10,03 e Santa Rosa 4,59 metros.

Em Feijó 11,84 metros e Tarauacá 7,37 metros. Cruzeiro do Sul e Porto Walter não apresentaram medição do dia. Marechal Taumaturgo registra 6,10 metros.